فهد الشليمي: اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي مكسب كبير للإعلام العربي

المصدر: البيان الالكتروني

قال الدكتور فهد الشليمي، أستاذ الإعلام والسياسي الكويتي، إن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي هو مكسب كبير للإعلام العربي، حيث إن القيادة في دبي متمثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وكل المسؤولين والمؤسسات الصحافية والإعلامية، مثل نادي دبي للصحافة، قاموا بخطوات رائدة لتشجيع الإعلام العربي والعالمي.

وأشار الشليمي إلى أن ان المسؤولين عن الإعلام في دبي والإمارات اتخذوا ثلاثة مسارات للإعلام ألا وهي:

المسار الاستراتيجي؛ أي الرؤية الإعلامية للإعلام العربي وكيفية تحسينها وجعل الاعلام وسيلة تواصل واتصال مع المجتمعات لنشر السلام والسماحة ونبذ الكراهية.

المسلك الثاني، اتخذه الاعلام التقليدي سواء القنوات أو الأفلام والوثائقية، وكان لها نصيب في الاهتمام بالإعلام العربي، إضافة إلى الجوائز التقديرية المهمة للإعلاميين العرب، خصوصا في منتدى الاعلام العربي.

المنحى الثالث هو مواكبة إمارة دبي للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، فغالبية القيادات في دبي لديها حسابات على منصة تويتر والانستغرام، ابتداء من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوراء حاكم دبي والمسؤولين في دولة الامارات ..

وختم الشليمي بقوله: الاعلام العربي هنيئا بك في عاصمة الإعلام العربي والعالمي.. هنيئا بك وجودك في دبي التي ستقوم بدفعة كبيرة للإعلام العربي وإيصاله للعالمية، مثمنا دور المسؤولين في دبي لدورهم في دعم الإعلام العربي.