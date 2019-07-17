القرقاوي: اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي تقدير لرؤية أطلقها محمد بن راشد قبل 20 عاماً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي هو تقدير لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أطلقها سموه قبل عشرين عاماً عندما وضع حجر الأساس لهذه العاصمة عبر انشاء مدينة دبي للإعلام وأطلق العديد من المشاريع الإعلامية والجوائز الصحفية وغيرها.

جاءت تصريحات معالي محمد القرقاوي بمناسبة اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب دبي عاصمةً للإعلام العربي للعام 2020، وقال معاليه في هذه المناسبة: "كلفنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتأسيس مدينة دبي للإعلام بجانب مدينة دبي للإنترنت في حينها لأنه أدرك قبل الجميع أن هذين القطاعين سيندمجان خلال عقد او عقدين... واليوم تتصدر المنطقة في تصدير المحتوى الالكتروني.. وتضم أكثر من ٤٠٠٠ شركة تعمل في قطاع الاعلام".

وأضاف معاليه: "ثقة صاحب السمو في الشباب المواطن في ذلك الحين لتأسيس قطاع إعلامي جديد ودعمه لكافة المشاريع الإعلامية يعكس قدرة دبي في خلق قطاعات جديدة وقيادتها لأفكار جديدة أصحبت نموذجاً يحتذى في العديد من البلدان".

وأوضح معالي القرقاوي أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي هو مكسب إعلامي وتنموي لدولة الامارات يضع مسئولية مضاعفة على جميع العاملين في هذا القطاع للارتقاء به، وإكمال المسيرة وتحقيق رؤية القيادة في الصدارة العالمية في كافة القطاعات، واختتم قائلاً: "الإعلام اليوم محرك رئيسي للتنمية.. وأداة مؤثرة في التغيير الإيجابي ... وركن أساسي في القوة الناعمة لأية دولة تتطلع لترسيخ مكانة عالمية حقيقية".