اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي يؤكد الدور الرائد للإمارات في صناعة الإعلام

المصدر: وام

أكد وزراء الإعلام العرب أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 يأتي تأكيدا على الدور الرائد للإمارات في صناعة الإعلام، وتجسيدا للدور الكبير الذي تقوم به إمارة دبي على صعيد الإعلام العربي والدولي.

وثمن الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية هذا الاختيار، وقال لمراسل وكالة أنباء الامارات "وام" بالقاهرة إن هذا الاختيار له أسبابه الموضوعية ونحن نثق أن دبي بمؤسساتها وأفرادها يستحقون هذا التقدير.

وأضاف: دبي قدمت الكثير للثقافة والإعلام العربي ومن حقها أن تكون عاصمة الإعلام العربي.

من جانبها ثمنت جومانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقالت إنها مبادرة طيبة، معربة عن ثقتها بقدرة دبي لأن تكون عاصمة للإعلام العربي وأن تخدم المشهد الإعلامي والقضايا العربية وأن تعزز من دور الاعلام في خدمة القضايا العربية المصيرية، وقدمت التهنئة لدولة الإمارات على هذا الاختيار.

وهنأ محمد الجابري وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت ..الإمارات العربية المتحدة على هذا الاختيار، وأكد أن من شأنه أن يدعم القضايا العربية، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات بالتوفيق والسداد في خطواتها كافة .

بدوره هنأ الدكتور عبدالرحمن محمد البحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين دولة الامارات على اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقال إن الامارات دائما ما تنطبق عليها كافة المعايير وذلك لتبوئها مكانة عالية بين الأشقاء في الوطن العربي.

وأضاف: ليس بغريب أن يكون هناك اجماع من الحضور على هذا الاختيار لأهمية دبي الاعلامية والثقافية في الوطن العربي.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد قرر في ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.