ضرار بالهول الفلاسي: دبي منارة لتطوير الإعلام العربي المعاصر

المصدر: البيان الإلكتروني

عبّر ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عن اعتزازه بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الموافقة على الاقتراح المشترك الذي تقدمت به مؤسسة وطني الإمارات والمجلس الوطني للإعلام لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، والذي يتزامن مع احتضان دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي سيضع المنطقة في بؤرة اهتمامات العالم.

وقال الفلاسي إننا نهدي هذا التقدير العربي الجماعي لدبي إلى من حوّلها على مدار العشرين عاما الماضية إلى عاصمة فعلية للإعلام العربي منذ افتتاح مدينة دبي للإعلام، وشقيقاتها كمدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنترنت، ذلك أن رؤى وطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمدينة دبي جعلتها مركز إشعاع لا يدانى في مسيرة بناء وتطوير الإعلام العربي المعاصر.

وأضاف الفلاسي إن اختيار مجلس وزراء الإعلام العربي دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020 يمثل اختيارا طبيعيا، فقد نقشت دبي اسمها بحروف من ذهب وجدارة، سواء من خلال احتضان ما يزيد على 1500 مؤسسة إعلامية تمارس مختلف الأنشطة الإعلامية، إلى استضافة منتدى الإعلام العربي سنويا، وتأسيس أول نادٍ عربي للصحافة، وإطلاق أوسع وأشمل جائزة للصحافة العربية، وهو كله ما ساعد في تحويل دبي إلى أكبر منصة لصناعة الإعلام في المنطقة، ضمن الدوائر المحلية والإقليمية والعالمية.

واعتبر الفلاسي أن تزامن فعاليات دبي عاصمة الإعلام العربي 2020 مع انعقاد معرض دبي إكسبو 2020 يمثل فأل خير نظرا للاهتمام العالمي الكبير بهذا المعرض، والذي سيجعل دبي ولأكثر من ستة شهور عاصمة للإعلام العالمي من ناحية عملية، وذلك نظرا للعدد الكبير من الدول التي أكدت مشاركتها في المعرض ووسائل الإعلام التي ستسعى لتغطية مشاركة كل دولة من هذه الدول.

وحول فعاليات دبي عاصمة الإعلام العربي 2020، أوضح الفلاسي أن مؤسسة وطني الإمارات وبالتعاون مع شركائها في المجلس الوطني للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دبي حريصة على تقديم حزمة متكاملة من الفعاليات على مدار العام، بما يضمن تقديم أفضل صورة عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي في دعم الإعلام وتوفير البنية التحتية الحديثة لصناعة الإعلام.

ودعا الفلاسي كافة الجهات المعنية في الدولة إلى المشاركة في تحويل عام 2020 إلى أفضل عام للإعلام العربي، احتفالا بعاصمته دبي التي كانت دائما على وعدها بالتميز وتقديم أفضل ما تعد به، معتبر أن تسمية دبي عاصمة للإعلام العربي عام 2020 تخص كل مواطن إماراتي وكل مؤسسة إعلامية إماراتية، بغض النظر عن موقعها، فالجميع شركاء في هذا النجاح وفي مسؤولية إنجاح فعالياته، مثلما أن الجميع جزء من عالم الإعلام، إما كصانعي محتوى أو كمتلقين.

ووفقا للفلاسي ستبدأ فعاليات دبي عاصمة الإعلام العربي عام 2020 مع بداية العام المقبل، وتستمر على مدار العام مع تركيز خاصة على الفعاليات التي ستتزامن مع انعقاد معرض إكسبو دبي 2020.