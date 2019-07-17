حمدان بن محمد: اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي دليل على الدور الرائد للإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة، مؤكداً أن هذا الاختيار دليل على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي.

وقال سموه على موقع "تويتر": أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الاعلامية لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام من خلال مبادرات ومشاريع إعلامية رائدة. اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها.

نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة ... هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 17, 2019