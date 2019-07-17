أمازون تعرض منح 10 دولارات لزبائنها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أعلنت شركة أمازون عن عرض ترويجي للمتسوقين في الولايات المتحدة في حملة التسوق السنوية "برايم داي" ، لمدة 48 ساعة والتي بدأت الإثنين، يتمثل بمنح متسوقيها 10 دولارات مقابل الحصول على معلوماتهم الشخصية لتحسين تسويقها ومنتجاتها وخدماتها العامة، وتشترط أن ينفق الزبون 50 دولارا.

والصفقة المعروضة على المتسوقين تشترط استخدام المتسوقين لأداتها الجديدة "مساعد أمازون"، وهي أداة مقارنة للتسوق يمكن للعملاء إضافتها إلى متصفحات الويب الخاصة بهم.

وتظهر هذه الأداة للمتسوقين أسعار أمازون للمنتجات على موقعي "والمرت" و "تارغت" وأماكن أخرى.

ومن أجل تفعيل العرض، يحتاج المساعد إلى الوصول إلى نشاط الويب الخاص بالمستخدمين ، بما في ذلك الروابط وبعض محتويات الصفحة التي يشاهدونها.