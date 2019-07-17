تسويق سلع الأسر المنتجة بالعملات الرقمية الجديدة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

افتتحت أمس معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وسعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت الشقيقة المعرض المشترك للأسر الإماراتية الكويتية المنتجة، المقام في دبي مول لــ 5 أيام متواصلة خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة 29 أسرة إماراتية وكويتية منتجة تتيح للزوار والمتسوقين تجربة استثنائية وفرصة نوعية تعزز متعة التسوّق الصيفي في دبي مول.

وخلال افتتاح المعرض، كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عن أن الوزارة وفي إطار جهودها لمواكبة رؤية واستراتيجية دولة الإمارات 2021، قد بادرت بتوفير سلع الأسر المنتجة للبيع بواسطة العملات الرقمية الجديدة، إلى جانب عمليات الشراء المتاحة حالياً لهذه المنتجات عبر الفضاء الإلكتروني بالعملات النقدية التقليدية، وذلك يُعد سابقة وخطوة رائدة على مستوى المنطقة، الأمر الذي يعزز ويساعد على توسيع عملية التسويق بشكل أكبر محلياً وإقليمياً وعالمياً لمنتجات الأسر المنتجة التي تدعمها وزارة تنمية المجتمع.

وأكدت معاليها أهمية المعرض الذي يعزز الشراكة المجتمعية والتنموية الأخوية بين دولتي الإمارات والكويت، تعزيزاً لنجاح تجربة الأسر المنتجة والحرص على توسيع أفقها وتطوير مشاريعها ومنتجاتها، مبدية معاليها إعجابها بما يتضمنه المعرض من منتجات متميزة، والتي يتجلّى فيها حرص أصحاب المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر، المشاركين في المعرض، على تحقيق واقع أفضل من حيث جودة المنتج وثقة المستهلك، بما يمنحهم الفرصة للمنافسة والمواصلة في مسيرة نجاحهم نحو المشاريع الخاصة، وهم بلا شك قادرون على تحقيق إنجازات شخصية تنموية مستدامة.

ودعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الجمهور وزوار دبي مول إلى زيارة المعرض والتعرف على ما يحتويه من منتجات تقليدية وعصرية من وحي الثقافة والتراث الخليجي وبلمسة الحداثة والتطور، والتي تعكس قصصاً من الإنجازات الشخصية، تحت مظلة الأسر المنتجة.

من جانبه، أبدى سعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت الشقيقة، إعجابه بحجم ونوعية مشاركة الأسر الكويتية والإماراتية في المعرض المشترك.

وزيرة تلتقط صورة تذكارية

في لفتة كريمة قامت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بالتقاط صورة تذكارية لأحد زوار دبي مول مع سعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، ولم يكن الزائر يعلم أنها الوزيرة عندما منحها الهاتف لالتقاط صورة وحاول عدد من الحضور القيام بالمهمة إلا أن الوزيرة أصرت على التقاط عدد من الصور بهاتف الزائر الذي أبدى دهشته من الأمر.