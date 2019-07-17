«مساندة» تسلم مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في الرحبة

المصدر: أبوظبي - البيان

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في مدينة الرحبة بأبوظبي، وذلك بتكلفة قدرها 453 مليون درهم، على مساحة 3 ملايين متر مربع.

وأفادت شركة «مساندة» بأن تنفيذها للمشروعين بالتعاون مع بلدية أبوظبي يأتي في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واشتملت أعمال المشروعين على تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ومنها القيام بأعمال التسوية الترابية، بالإضافة إلى أعمال نقل وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط كهرباء، ومحطات توزيع ثانوية، إلى جانب شبكة مياه الشرب ومحطة وشبكة الصرف الصحي مع الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي.

وأوضحت الشركة أن المشروع الأول تم تنفيذه وإنجاز كافة أعماله بتكلفة بلغت 160مليون درهم إماراتي، على مساحة 1,248 مليون متر مربع. وأشارت إلى أن المشروع يقع في مدينة الرحبة وتضمن تنفيذ أعمال الطرق الداخلية مع المرافق الخدمية الأخرى، مثل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية، التي تخدم 519 قسيمة سكنية، وشبكة طرق بطول 11 كيلومتراً.

وفيما يتعلق بالمشروع الثاني في الرحبة، أوضحت الشركة أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 1.62 مليون متر مربع، بكلفة تتجاوز 292.88 مليون درهم، متضمناً إنشاء الطرق الداخلية ومواقف للسيارات والبنية التحتية لخدمة 671 قسيمة بناء تشمل الطرق الداخلية بطول 17 كيلو متراً، وشبكة صرف مياه الأمطار بطول 16 كيلو متراً. كما تضمنت أعمال المشروع إنشاء شبكة صرف صحي بطول 39 كيلو متراً، تشمل 10 كيلومترات خط صرف رئيسي ومحطة رفع، إضافة إلى إنشاء شبكة مياه شرب بطول 35 كيلومتراً، إلى جانب تمديد كابلات كهرباء بطول 145 كيلومتراً، وإنشاء عدد 36 محطة كهرباء فرعية.

تمديد

مددت شركة «مساندة» كابلات كهربائية بطول 108 كيلومترات، إلى جانب بناء 29 محطة كهرباء، وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع كافة الملحقات بطول 28.7 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 22.2 كيلومتراً لتغطية القسائم، وإضافة عبارات مستقبلية، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق، إلى جانب تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 17 كيلومتراً.