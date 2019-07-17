إنقاذ حياة مواطن يعاني توسعاً شريانياً معقداً في الدماغ

المصدر: دبي ـ البيان

تمكن أطباء قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد من إنقاذ حياة مواطن إماراتي (40 سنة) راجع المستشفى وهو يعاني من صداع شديد ومفاجئ بسبب توسع شرياني معقد في الدماغ كان يشكل خطراً وتهديداً للحياة.

وقال الدكتور عبد الله قاسم استشاري جراحة الأعصاب بمستشفى راشد إن المواطن الإماراتي حميد الزعابي رئيس التحرير بمؤسسة دبي للإعلام قد وصل إلى المستشفى بعد شعوره بألم وصداع بمنطقة الرأس، حيث باشر الفريق الطبي التعامل مع الحالة المرضية بشكل عاجل بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية لشرايين الدماغ والتي أظهرت وجود تمدد كبير في الأوعية الدموية وتوسع شرياني معقد في الدماغ يستوجب التدخل الجراحي العاجل في ظل عدم جدوى العلاج بالقسطرة لمثل هذه الحالات حسب رأي أطباء القسطرة.

وأوضح أن الفريق الطبي قام خلال العملية التي استغرقت حوالي ساعتين بوضع أربعة مشابك طبية للأوعية الدموية لإيقاف تمدد هذه الأوعية والحد من خطورة الحالة المرضية، مشيراً إلى النجاح التام الذي تكللت به العملية التي يمكن وصفها بالنادرة والمعقدة.

وقال إن الفريق الطبي قام للتأكد من نجاح العملية باستخدام تقنية الحقن بالصبغة الفسفورية (ICG) للتحقق من الجريان الكافي للدم في جميع أوعية الدماغ، وهي تقنية نوعية ومتطورة، يعد مستشفى راشد المستشفى الوحيد الذي يقوم باستخدامها على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن المريض غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة دون أية مضاعفات سليبة.

ومن جانبه أثنى المريض حميد الزعابي على كفاءة وقدرة الطاقم الطبي بمستشفى راشد وسرعته في التعامل مع حالته المرضية التي وصفها الأطباء بالمعقدة، مشيداً بالإمكانيات المتطورة التي يمتلكها المستشفى والتي ساهمت بشكل فاعل في نجاح مثل هذا النوع من العمليات الدقيقة.

وقال الزعابي إنه بينما كان يمارس التمارين الرياضية في «الجيم» شعر بصداع شديد في منطقة الرأس، حيث قام باستدعاء الإسعاف الذي قام بإعطائه المسكنات للتخفيف من شدة الصداع، ثم ما لبث أن شعر بعودة الصداع مرة أخرى، فسارع بالذهاب إلى مستشفى راشد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت إصابته بتمدد في الأوعية الدموية بالمنطقة اليسرى من الدماغ.