«تنفيذي الشارقة» يناقش شؤون الإمارة المختلفة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك بمكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية الشارقة.

وعرض الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، رد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية على توصيات المجلس الاستشاري بالشارقة بشأن سياسة المناطق الحرة، موضحاً أن المناطق الحرة في الإمارة حريصة على تعزيز التنافسية خلال تقديم خدمات مميزة بما يخدم هذا القطاع المهم، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع من خلال رعاية الفعاليات الرياضية والاجتماعية والصحية والتعليمية ضمن منظومة شاملة تخدم المجتمع في كافة الجوانب. كما عرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رد الدائرة على توصيات المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة بشأن سياسة دائرة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الدائرة حريصة على تطوير قطاع النقل الجوي .

مقترحات

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات التطويرية لمطار الشارقة الدولي حيث استعرض علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أهمية المقترحات التي تأتي ضمن خطط المطار الرامية إلى توفير أفضل البيئات المحفزة للمتعاملين.

واعتمد المجلس دليل الشارقة الصناعي الذي من شأنه الإسهام في إيصال المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية الجديدة والقائمة للمستثمر وللممارسة أنشطة القطاع الصناعي بكل سهولة ويسر من خلال بوابة إلكترونية واحدة.

ولفت سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن دليل الشارقة الصناعي يعد الأول من نوعه في الدولة ويضم إجراءات وخدمات 10 جهات محلية واتحادية، كما تناول عدد من مميزات الدليل الصناعي.

واعتمد المجلس عدداً من مذكرات التفاهم المزمع إبرامها بين جهات محلية واتحادية.