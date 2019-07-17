«الاقتصاد»: 50% تخفيضات على أسعار السلع الغذائية قبيل العيد

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكدت وزارة الاقتصاد أمس إعلان منافذ البيع الكبرى تخفيضات على أسعار السلع الغذائية بنسب تصل إلى 50% خلال موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس إدارة حماية المستهلك والمنافسة بوزارة الاقتصاد مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في ديوان عام الوزارة بأبوظبى.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة بالوزارة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع على أن مسؤولي منافذ البيع تعهدوا خلال الاجتماع بطرح تخفيضات بنسب تصل 50% على عشرات من السلع الغذائية خلال موسم عيد الأضحى، مشيراً إلى أن هذه السلع تشمل سلعاً أساسية، إضافة إلى أنواع متعددة من اللحوم والخضراوات والفاكهة وسلع أخرى.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستتلقى قبل بداية موسم عيد الأضحى بعدة أيام قوائم التخفيضات السلعية من منافذ البيع، متوقعاً بدء الإعلان عن التخفيضات خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

اصناف

ونوه النعيمي إلى استمرار العمل بمبادرات تثبيت أسعار السلع، مشيراً إلى أن السلعة المثبتة أسعارها تضم اليوم أصنافاً سلعية تجاوزت 1800 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية يتم بيعها عبر 75 منفذاً وهايبر ماركت رئيسياً في إمارة أبوظبي.

وكشف الدكتور هاشم النعيمي عن أن وزارة الاقتصاد بدأت بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة تعميم مبادرة «مراقبة كاونترات البيع» عبر توفير موظف مراقب لنظام الدفع يعمل على تقليص الزحام على نقاط الدفع بمنافذ البيع، كما يقوم بمراقبة المحاسبين في صناديق الدفع للتحقق من عدم وجود أخطاء في فواتير البيع وكذلك التواصل مع المستهلكين بصورة فورية لتوفير الحلول المباشرة لأي مشكلة تواجه المستهلك خلال عملية الشراء.

توسع

وذكر النعيمي أن الوزارة تتوسع حالياً في إنشاء مكاتب إسعاد المتعاملين لاستقبال شكاوى المستهلكين والعمل على حلها وذلك بغالبية منافذ البيع الكبرى. وأوضح أن الوزارة ستبدأ خلال الشهر الجاري تعميم مبادرة جديدة تتمثل في خصم سعر السلعة من الفاتورة في حالة ارتكاب موظف الدفع خطأ حسابياً لقيمة السلعة أو وجود فارق بين السعر على الرف وصندوق الدفع. وطالب النعيمي زوار المنافذ التجارية بضرورة استخدام أجهزة كاشف السعر والمتوفرة في مختلف منافذ البيع بأكثر من 1800 جهاز، مؤكداً على أن هذه الأجهزة تسهم في معرفة المستهلك قيمة فاتورة مشترياته قبل الوصول إلى نقطة الدفع «الكاشير»، ونوه إلى أن الوزارة تتواصل مع جميع منافذ البيع الكبرى لتعميم هذه الأجهزة بها.