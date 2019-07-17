إلزام شركات تحلية المياه بوضع خزانات «استانلس» لمركبات النقل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

ألزمت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، شركات تحلية المياه المسجلة لديها بضرورة استبدال الخزانات البلاستيكية لسيارات نقل المياه الحالية بأخرى من الاستانلس ستيل؛ كونها أكثر ملاءمة لنقل المياه ومعمول بها كأفضل ممارسات في الدول المتقدمة، كما واصلت حملتها بإزالة أشجار الداماس من مناطق الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية وقطاعات المجتمع.

وأوضح الدكتور سيف الغيص المدير العام للهيئة، أن الهيئة في إطار سعيها لاستدامة حماية الموارد الطبيعية بإمارة رأس الخيمة، والحفاظ على سلامة المياه التي تنتجها شركات تحلية المياه في الإمارة، فقد ألزمت تلك الشركات بتعديل أوضاعها في قطاع نقل المياه الصالحة للاستهلاك الأدمي عبر استخدام خزانات الاستانلس ستيل المحمولة على المركبات، مؤكداً أن الهيئة لن تقوم بتجديد الترخيص البيئي لهذه الشركات إلا بعد التأكد من قيام الشركة باستخدام الخزانات الجديدة، مشيراً إلى التنسيق القائم بين الهيئة وإدارة المرور بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لمواءمة هذه المركبات للوائح والنظم المتبعة في الدولة وحصولها على الترخيص البيئي لهذا النوع من المركبات.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل حملاتها في إزالة أشجار الداماس من مناطق الإمارة واستبدالها بالأشجار المحلية، بهدف الحد من الأضرار البيئية التي تتسبب فيها أشجار الداماس، بالإضافة لاستهلاكها إلى كميات كبيرة من المياه مقارنة بالأشجار المحلية، ما يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعية للمياه الجوفية.

تجاوب

وأضاف: بلغت نسبة تجاوب المنشآت الصناعية مع قرار إزالة أشجار الداماس 77%، وجارٍ التنسيق مع كافة المنشآت للإسراع في عمليات الإزالة، لافتاً إلى أن الهيئة توفر الأشجار المحلية لكافة القطاعات كبديل لأشجار الداماس، حيث تعمل الهيئة على أن تكون الإمارة خالية من أشجار الداماس، ولا تقتصر عمليات الإزالة على المنشآت الصناعية بل تشمل المنشآت الاقتصادية والخدمية والسياحية والتعليمية والسكنية في كافة أنحاء الإمارة.