تفاهم بين «الصحة» وبلدية عجمان لتعزيز روابط الشراكة الاستراتيجية

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة عجمان الطبية، بهدف توطيد أوجه التعاون المشترك والمتبادل بين الطرفين وتعزيز روابط الشراكة الاستراتيجية، بما يصب في خدمة كافة الأفراد القاطنين في الإمارة ويدفع عجلة الازدهار المنشود.

ووقع الاتفاقية بالإنابة عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، فيما وقع بالإنابة عن منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة: تحرص دائرة البلدية على صحة وسلامة السكان، ولا تدخر جهداً يذكر لمد جسور العمل البناء والتعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية التي تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أن المذكرة توحد الجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة جمهور المتعاملين بكافة فئاتهم من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما، والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية التراكمية لدى كل منهما، بما لذلك من انعكاس إيجابي على المخرج النهائي لمستوى الخدمة المقدمة من الطرفين.

من جانبه، ذكر حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أن المنطقة تقدر جهود الدائرة وحرصها الدائم على التنسيق المتبادل، والذي يسعى لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المذكرة ترمي لتعزيز التعاون المؤسسي في مجال سلامة الغذاء والمشاركة في إعداد الخطط والبرامج الهادفة لرفع مستوى الصحة العامة بالإمارة.