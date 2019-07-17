469 فرصة وظيفية لمنتسبي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، يوماً مفتوحاً لتوظيف شباب المواطنين والمواطنات، ممن أتموا الخدمة الوطنية، شاركت فيه 20 شركة ومؤسسة خاصة عاملة في قطاعات اقتصادية حيوية، بعرض أكثر من 469 شاغراً وظيفياً للخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة حتى الدكتوراه.

وشهد اليوم المفتوح للتوظيف، الذي نظمته الوزارة في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، توافد أعداد كبيرة للتسجيل وتقديم بطاقات الهوية الخاصة بهم، قبل نحو الساعة من افتتاح اليوم التوظيفي الذي انطلقت فعالياته في العاشرة صباحاً، وامتدت حتى الرابعة عصراً.

وطرحت الجهات المشاركة في اليوم التوظيفي، التي بلغ عددها 20 شركة، أكثر من 469 شاغراً وظيفياً في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية، بينها 348 وظيفة لحاملي الثانوية العامة، تتنوع ما بين «فني صيانة، مشغل عمليات، موظف استقبال، موظف أمن، موظف إداري، مشرف مخازن، سكرتارية»، بالإضافة إلى مجالات تندرج ضمن التخصصات الأكاديمية.

كما تضمنت قائمة الوظائف، التي طرحتها الشركات أمام المواطنين، مدربي حاسب آلي، وضباط سلامة وصحة مهنية، وفنيين في الحاسب الآلي، إضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية، مثل مشرفي مبيعات، وكاتب إداري، وموظفي العلاقات الحكومية، ومصممي غرافيك، ووكلاء مراكز اتصالات، ومسؤول حسابات.

وعرضت أكاديمية أدنوك الفنية 300 شاغر وظيفي، يتم من خلالها إلحاق شاغليها ببرامج تعليمية وتدريبية في أكاديمية أدنوك، تستغرق 30 شهراً مقسمة على خمس مراحل، تشمل المرحلة الأولى، دراسة برنامج عام عن العمل البترولي على مدى 4 أشهر، و«الثانية» برنامج متخصص لمدة 3 أشهر، ثم المرحلة الثالثة برنامج فني لمدة 4 أشهر، و«الرابعة» برنامج تدريب علمي دوري يمتد لنحو 15 شهراً، وأخيراً المرحلة الخامسة معنية بالتدريب المتخصص لمدة 4 أشهر، كما طرحت برنامج تأسيس للغة الإنجليزية يستغرق 6 أشهر بمكافأة 3 آلاف درهم.

وذكر ممثل التوظيف بالأكاديمية أنه تم إجراء ما يقارب 90 مقابلة وقبول 80% من المتقدمين، وأن شروط القبول بالأكاديمية تتلخص في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات أو من أبناء المواطنات، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفياً منها، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و25 سنة، أن يكون لائقاً طبياً، أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وأفاد بأن مميزات الدراسة بالأكاديمية، تتمثل في الحصول على مكافأة مالية شهرية 5 آلاف درهم في المراحل الأولى والثانية والثالثة، ثم ترتفع إلى ما بين 10 آلاف إلى 11 ألفاً و500 درهم، في المرحلتين الرابعة والخامسة، بجانب امتيازات وظيفية أخرى مثل العلاج الطبي، والكتب والقرطاسية، ومواد ولوازم الدراسة، وملابس التدريب، وأحذية السلامة، ولوازم التدريب الأخرى، وسكن ومواصلات للطلبة المستحقين.

كما عرضت جمعية العين التعاونية 5 شواغر خلال مشاركتها في فعاليات اليوم التوظيفي المفتوح، برواتب 5 آلاف درهم.

خبرة

أكد ممثل جمعية العين التعاونيةأنهم لم يشترطوا توافر الخبرة في المتقدمين للوظائف، التي خصصوها لمؤهلات الثانوية العامة والبكالوريوس من الذين أتموا الخدمة الوطنية، والتي شملت خدمة العملاء وكاتب صندوق.