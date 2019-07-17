طرح 200 رقم رباعي وخماسي مميّز في مزاد «طرق دبي» الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (200) رقم رباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (A, B, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T)، وذلك في ثالث مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري 2019 وهو المزاد الإلكتروني الـ 57.

ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني الأحد 21 يوليو الجاري، فيما ينطلق المزادالأحد 28 يوليو الجاري.

وتستند هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها، أي هذه الأرقام المميزة، تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم، وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على الأرقام المميزة.

وسيخضع بيع الأرقام في المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني

www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.