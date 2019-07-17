تطوير قدرات 12 موظفاً في «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أنهى 12 موظفاً في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجاً تدريبياً بعنوان «الثقافة المرئية: طرح الأفكار في المستقبل» نظمه قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام مؤخراً، بهدف تدريب كوادر الكلية وبناء قدراتهم للتعامل مع البيانات والإحصاءات والتمكن من إعادة عرضها بطريقة الرسوم البيانية «الانفوغراف»، وحاضر في البرنامج لويس شومبيتاز رئيس قسم المعلوماتية في قطاع النشر في المؤسسة. وكرم الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وأحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، في مقر الكلية أمس الموظفين الذين التحقوا بالبرنامج.

تعاون

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «نسعى دائماً في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى الارتقاء بمستوى العاملين في الكلية والمخرج التعليمي، لافتاً إلى أهمية التعاون مع قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام وسعي الكلية إلى تقديم نماذج متكاملة لتكون ركيزة للتطوير المستدام دعماً لمسيرة التغيير داخل مؤسسات الدولة، وتدريب كوادرها على استخدام الرسوم البيانية لشرح الأفكار والمفاهيم، والاستفادة من تجربة قطاع النشر المميزة في هذا المجال وجمع المعلومات ووضعها في قالب بصري يسهل على المتلقين فهم المحتوى وتوفير الوقت والقدرة على اتخاذ القرار بطريقة أكثر فاعلية».

وأضاف: «مستمرون بالعطاء ومشاركة خبراتنا وتطويع أبحاثنا العلمية لخدمة أهداف الدولة والوصول بالإدارة الحكومية إلى آفاق المستقبل لضمان الريادة في المجالات كافة». لافتاً إلى أن شراكة الكلية مع مؤسسة دبي للإعلام تأتي انطلاقاً من الحرص على توسيع قاعدة التعاون والشراكات الممتدة مع كل مؤسسات الدولة، بهدف الارتقاء بنظم الإدارة الحكومية وخلق أدوات مبتكرة وإيجاد حلول غير تقليدية لإثراء بيئة العمل الحكومي ودفعها نحو آفاق جديدة من الإبداع، من خلال تبادل الخبرات ونشر المعرفة من أجل تعزيز بيئة العمل الحكومي، وبناء القادة وتأهيل كفاءات بشرية في كل المواقع وتسليحهم بمختلف المهارات والتدريب وفق أحدث النظم الإدارية في العالم.

تجربة ثرية

ومن جانبه قال أحمد الحمادي: «إن الإعلام بات اليوم يركز على الرؤية البصرية بشكل كبير لتلبية متطلبات القراء، وقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام يمتلك تجربة ثرية في هذا المجال وحصلنا على جوائز عالمية، مشيراً إلى أنه تم قبل عدة سنوات تأسيس إدارة لـ«الانفوغراف» والعمل على تطوير الخبرات في الإعلام البصري، ومواكبة مختلف المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، منوهاً بأهمية الصورة والرسوم البيانية وتفوقها على المجالات الأخرى في التفسير والشرح وتبسيط فهم المحتوى».

وأضاف: «تربطنا علاقة استراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ونحرص على الاستفادة من خبرات الكلية في نقل ونشر المعرفة، وتوسيع قاعدة التعاون والشراكات مع الدوائر والجهات الحكومية بما يعزز الإبداع والابتكار في بيئة العمل».