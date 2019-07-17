تسجيل 7270 مخالفة بيئية في رأس الخيمة منذ بداية العام

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد أبو الفتوح

سجلت دوريات «راقب» البيئية التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 7270 مخالفة بيئية بالتعدي على المناطق السياحية والطبيعية في الإمارة منذ بداية العام الجاري، وحتى 15 يوليو الجاري.

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بالدائرة، أن اعتماد الدائرة على المفتش الذكي لخدمة «راقب» البيئية باستخدام الأجهزة اللوحية منذ بداية العام الجاري، كبديل للمخالفات الورقية، ساهمت في دقة تسجيل المخالفات المسجلة في مختلف مناطق الإمارة وخاصة المواقع السياحية والطبيعية التي تشتهر بها الإمارة وتستقطب على مدار العام زوارها من مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة ساهمت في تقليل الوقت لإعلام الأشخاص بتسجيل المخالفة الموقعة ضدهم في نفس الموقع عبر رسالة نصية.