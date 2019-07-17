«قضاء أبوظبي» تنظر طلبات قيد 17 محامياً

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 17 محامياً مواطناً، وطلبات تجديد قيد 10 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على الطلبات الجديدة لقيد 12 مندوباً بجدول مندوبي مكاتب المحاماة. كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يوليو الجاري، على 7 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وكانت لجنة شؤون المحامين قد عقدت اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي- محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري- النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.