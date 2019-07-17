اتفاقية تعاون بين شرطة عجمان ومركز جلال الطبي

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة باللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ومركز جلال الطبي ممثلاً بالبروفيسور جلال معوض محمد المرسى حبيب مدير ومالك المركز، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الصحية والطبية. وذلك انطلاقاً من اهتمام شرطة عجمان بالدور الكبير القائم على التعاون المشترك بينها وبين الشركاء الاستراتيجيين في توطيد أسس التعاون المشترك ونشر التوعية في شتى المجالات التي تتضمن الصحة وسلامة المجتمع.

كما يأتي ذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها القيادة في الجوانب الصحية والطبية، بما فيه خدمة المصالح المشتركة بين الطرفين، وانطلاقاً من وحدة الأهداف وتطابق الغايات والسعي الحثيث إلى إرساء التعاون المثمر بينهما على قواعد ومبادئ صلبة.

وتنص بنود الاتفاقية على التعاون في إجراء الفحوصات الطبية في مختلف التخصصات، وتقديم العلاجات المناسبة من قبل إدارة مركز جلال الطبي لموظفي شرطة عجمان تقديم الخصومات، إضافة إلى استشارات السلامة الطبية، وذلك دعماً لمبادرة «سعادتي في صحتي» المقدمة للموظفين في شرطة عجمان.

من جهته، عبّر قائد عام شرطة عجمان عن جزيل شكره لمركز جلال الطبي، مؤكداً على أهمية التعاون في مجالات السلامة والصحة، إضافة إلى أهمية التوعية التثقيفية الصحية والطبية لمنتسبي شرطة عجمان.