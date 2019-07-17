5 ملايين من «دبي الإسلامي» لـ«خليفة الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 5 ملايين درهم مساهمة منه في المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة داخل الدولة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 عام التسامح وتعزيز التكامل بين القطاعين الإنساني والبنوك الوطنية ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين كل فئات المجتمع. وتسلم محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية شيكاً بالمبلغ من جابر الوادعي رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية بالإنابة ببنك دبي الإسلامي.

وأشاد محمد حاجي الخوري بالدور الكبير الذي تضطلع به البنوك الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم مجالات العمل الخيري والإنساني داخل وخارج الدولة. وأوضح أن هذا التبرع من بنك دبي الإسلامي سيسهم كثيراً في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها المؤسسة في «عام التسامح» وسيتم تخصيصه لبرامج التعليم والصحة وخدمة المجتمع وفقاً للوائح والنظم المتبعة في المؤسسة.