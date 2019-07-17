بحث استعدادات موسم الحج عبر «مطار دبي»

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي اجتماعاً لبحث الاستعدادات التي سيتم اتخاذها خلال موسم الحج للعام الجاري من أجل توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وحضر الاجتماع الذي عقد في المبنى 3 في مطار دبي، عدد من كبار المسؤولين الممثلين لمطارات دبي وشرطة وجوازات وجمارك مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى وزارة الصحة وطيران الإمارات وفلاي دبي ودناتا ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمركز الصحي في المطار وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.

وأشاد محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج للموسم الحالي خلال الاجتماع، بجهود الجهات المعنية خلال موسم العام الفائت، مما كان له بالغ الأثر في إسعاد حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أمورهم، داعياً جميع المعنيين إلى جعل موسم العام الجاري أكثر نجاحاً وسلاسة.

ودعا المرزوقي مقاولي الحج المعنيين إلى إطلاع الحجاج على المعلومات التي من شأنها جعل سفرهم موفقاً وبدون أية معوقات، بالإضافة إلى التأكد من أن الحجاج قاموا بالإجراءات واستحصلوا على المستندات المطلوبة ذات الصلة بالحج، وقاموا بالتطعيمات اللازمة وغيرها من المتطلبات الضرورية لأداء مناسك الحج.

وتطرق ممثلو الجهات المعنية خلال الاجتماع إلى التسهيلات والخدمات التي سيوفرونها للحجاج، ومنها تخصيص كاونترات وممرات محددة للحجاج. كما تطرق المجتمعون إلى مواعيد انطلاق الرحلات وبعض النصائح للحجاج التي سيتم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق لـ 24 يوليو الجاري في الـ 10 صباحاً عند منطقة العلم في المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وسيشارك في المؤتمر الصحفي ممثلون عن الإدارات والجهات المعنية، بحضور ممثلي وسائل الإعلام للكشف عن الاستعدادات والإجراءات الخاصة التي ستتخذها الجهات المعنية في مطار دبي الدولي لتعزيز تجربة الحجاج المسافرين لأداء مناسك الحج في الديار المقدسة.