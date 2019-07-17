الإمارات: حريصون على إنهاء الخلافات الليبية

المصدر: أبوظبي ـــ وام، عواصم - وكالات

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جهود الإمارات وحرصها على إنجاح دور الأمم المتحدة لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية ووضع حد للمأساة الإنسانية ومكافحة الجماعات المتطرفة ومحاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة وضرورة نزع السلاح منها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، واطلع من الدكتور غسان سلامة على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

إلى ذلك دعت دولة الإمارات ومصر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، أمس، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات «جماعات إرهابية» استغلال الفراغ السياسي في البلاد. ودعت الدول الست، في بيان مشترك، إلى الوقف الفوري للقتال، وحثت على العودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.