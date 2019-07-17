368 مليون درهم من صندوق خليفة لدعم ريادة الأعمال في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الدكتور آبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي، وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة المالية الإثيوبية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقية لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 368 مليون درهم إماراتي.

وقّع الاتفاقية حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدامسو نيبيبي، وزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية، للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية الإثيوبية الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن.