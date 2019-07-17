بلدية العين تدشّن منصة إكسبو 2020 للمتطوعين

المصدر: العين - وام

دشّن الدكتور مطر محمد النعيمي، المدير العام لبلدية مدينة العين، المنصة المتنقلة لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين.

وقد عملت بلدية مدينة العين على فتح باب التسجيل لمتطوعي البلدية المسجلين لديها، بالتعاون مع فريق البلدية التطوعي الذي سبق تشكيله من الراغبين من الموظفين الآخرين.

وجهة عالمية

وقال سلطان الشامسي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات ببلدية مدينة العين: «إن إكسبو 2020 حدث دولي ووجهة عالمية متميزة، تتيح الفرصة أمام الجميع للتعلم والابتكار والتواصل مع الآخرين».

وقالت عبير الحوسني، مديرة برنامج المتطوعين في إكسبو 2020: «إن إكسبو 2020 دبي مشروع وطني بامتياز، وهو أول إكسبو دولي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وجميع أفراد المجتمع يهتمون بإنجاح هذا الحدث، لما فيه من منافع جمة للدولة والمنطقة والعالم أجمع».