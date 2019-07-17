مواصلات الإمارات تطلق «تخليص معاملات الحوادث المرورية»

المصدر: دبي – البيان

أطلقت مواصلات الإمارات خدمة لتخليص كافة المعاملات المرتبطة بالحوادث المرورية من خلال وحدة إصلاح حوادث المركبات، حيث تتيح للمتعاملين الحصول على خدمة متميزة من خلال توفير الوقت وتحقيق راحتهم عبر تلبية طلبات أصحاب المركبات التي تتعرض للحوادث المرورية، تتكفل الوحدة بمتابعة تخليص التعاملات كافة المرتبطة بالحادث المروري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأفاد المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية في مواصلات الإمارات أن الخدمة المقدمة هي إضافة مميزة لحزمة الخدمات الفنية التي تقدمها المؤسسة، حيث تعكس جهود المؤسسة المتواصلة نحو توفير المزيد من الخيارات لعملائها على مستوى الخدمات التي تقدمها، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة التي تركز على تلبية احتياجات المتعاملين باختلاف فئاتهم، بالإضافة إلى توثيق دورها كشريك فاعل مع شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات في جميع أنحاء الدولة بهدف ضمان أعلى معدلات السلامة والأمن على الطرقات في الدولة.

وأشار الهرمودي أن الخدمة ستعمل على إتاحة الفرصة للمتعاملين من التمتع بقسط من الراحة بعيداً عن القلق والتوتر المصاحبين لحوادث المركبات وذلك من خلال تكفّل فريق العمل في وحدة إصلاح حوادث المركبات بمتابعة الحصول على المستندات الخاصة بالمركبة، ومتابعة الحصول على موافقة شركة التأمين لإصلاح المركبة، علاوة على سحب المركبة المتضررة من مكان تواجد المتعامل وإيصالها لمكان تواجده حال الانتهاء من عملية إصلاحها.

وذكر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية أن الوحدة تمتلك خبرات وكفاءات مؤهلة في مجال الصيانة الفنية للمركبات، وتم إخضاع فريق عمل الوحدة لبرامج تدريبية متخصصة للتعامل الأمثل والاحترافي مع حالات حوادث المركبات على الطرق، مشيراً أن المؤسسة تستقبل المكالمات من الجمهور والراغبين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرقم المجاني 8006006، موضحاً أن فريق العمل ملتزم بالوصول إلى موقع المتعامل خلال 30 دقيقة.