تدريب منتسبين لـ«زايد لأصحاب الهمم» في «سي إن إن»

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقاً مع مكتب الشبكة الإخبارية الدولية «CNN» في أبوظبي لتوفير فرصة التدرب والتوظيف لاثنين من منتسبيها وهم أحمد الدرمكي وصالح الجيلاني من ذوي الإعاقة الذهنية.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية ونجاحاً جديداً لمؤسسة زايد العليا في سعيها لتمكين ودمج أصحاب الهمم في كافة قطاعات المجتمع وفي سوق العمل من خلال إتاحة المجال أمامهم لأول مرة في العمل الإعلامي في وكالات عالمية.

وتأتي المبادرة في إطار جهود مؤسسة زايد العليا الحثيثة على كافة المستويات للعمل على توفير فرص عمل حقيقية لأصحاب الهمم في الشركات والوكالات العالمية، حيث جرى الاتفاق بين «زايد العليا» ومكتب الشبكة في أبوظبي على برنامج تأهيل أصحاب الهمم والذي يتكون من مرحلتين منها أربعة أشهر تدريب عام وتم إنجازه بنجاح من قبل المنتسبين وانتقالهم للمرحلة الأخيرة وهى التدريب المهني التخصصي لمدة ستة أشهر.

خدمات وبرامج

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة إن تلك المبادرة تم طرحها عقب زيارة وفد الشبكة الإخبارية الدولية للمؤسسة في وقت سابق، حيث تم الاطلاع على الخدمات والبرامج المقدمة لـ«أصحاب الهمم» ولاسيما التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة مثل مختبر التأهيل الذكي ولاقت استحساناً وإعجاباً من قبل الوفد.

وأضاف الحميدان أن مبادرة إلحاق اثنين من أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا للتدريب بمكتب شبكة الـ«CNN» تهدف إلى تدريبهم في مجال الفني الإعلامي، ومن ثم توظيفهم في المكتب في حال اجتيازهما للتدريب المهني بحسب إجراءات مكتب الشبكة، موضحاً أن المؤسسة وسعياً لتوفير كل سبل النجاح لتلك التجربة الجديدة ابتكرت لأول مرة برنامجاً داعماً للتدريب على اللغة الإنجليزية للطالبين بهدف ضمان تلبية المهارات المطلوبة في مجال الوسائط الإعلامية العالمية.

وأكد أن المؤسسة وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل بشكل جاد على دمج وتأهيل وتدريب أكبر عدد من منتسبيها من أصحاب الهمم، وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع، وإشراكهم في مسيرة البناء والتنمية على أرض الدولة.

من ناحيتها أعربت بيكي أندرسون، مديرة التحرير في شبكة «سي إن إن» بأبوظبي عن فخرهم بالشراكة في هذه المبادرة الرائعة لمنح أصحاب الهمم وإكسابهم مهارات وتدريب ذات قيمة عالية.. وقالت: «لقد تأثرنا بشدة خلال زيارتنا لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وحرصنا أن نتمكن من أن يكون لنا دور فعال وداعم لأصحاب الهمم وتوفير الفرص لهم هنا في المجتمع في الإمارات».