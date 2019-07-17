اتفاقية أمنية بين شرطة دبي و«داخلية» قيرغيزستان

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لجمهورية قيرغيزستان، وذلك على هامش زيارة قام بها الوفد لشرطة دبي تهدف لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجال الأمني.

وقع الاتفاقية من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن طرف جمهورية قيرغيزستان، العقيد جومانغازييف قاناط ساغينوفيتش رئيس الإدارة العامة لشرطة مدينة يشكيك، وذلك في مقر القيادة العامة، بحضور المقدم طارق سلطان السويدي ضابط الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية لجمهورية قيرغيزستان، وغيرها من الجهات الأخرى، تأتي بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البناّءة مع الجهات الشرطية المحلية والدولية لتطوير منظومة العمل الشرطي، وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في هذا المجال، مضيفا أنهم في شرطة دبي يتطلعون لهذه التجربة المميزة مع وزارة الداخلية لجمهورية قيرغيزستان في تبادل الخبرات.

وبموجب هذه المذكرة، يتعاون الطرفان في إطار رؤية تطويرية للحد من الجرائم بكافة أنواعها، ومكافحة الجرائم المنظمة، وجرائم تكنولوجيا المعلومات، وجرائم التهريب والسرقات والتزوير، وحماية القانون، والنظام العام فيما يصون حرية وحقوق الإنسان، ويسعد المجتمع، ويسهم في حفظ الأمان المحلي والدولي.