إصدار دليل الناخب والمرشح

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات، «دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019»، والذي يعد أحدث إصداراتها في إطار الجهود التي تبذلها للتوعية والتثقيف بالأمور المتعلقة بالانتخابات. ويأتي الدليل بهدف تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ويهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بحيث يصبح كل منهم وبخاصة الذين يدخلون معترك الانتخابات للمرة الأولى، ملماً بكافة جوانب عملية الانتخابات.

3 أقسام

وتم تقسيم الدليل إلى 3 أقسام هي: التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ودليل الناخب والذي يضم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، ودليل المرشح والذي يضم حزمة من الموضوعات التي تهم المرشحين.

ويتولى دليلي الناخب والمرشح الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة بطريقة مبسطة.

ووفقاً للدليل فقد تم تشكيل اللجنة الوطني للانتخابات من 15 عضواً، برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي شما سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وحمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والعميد منصور أحمد الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، وطارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومنصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني الاتحادي للأعلام، ومحمد العبيدلي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، والدكتور سعيد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، والدكتورة أمينة الرستماني والمستشار أحمد محمد الخاطري، والدكتور منصور محمد بن نصار.

مهام

وتطرق الدليل للحديث عن مهام اللجنة، حيث أجيز لها مهام تنظيم سير العمل وإنشاء اللجان الفرعية اللازمة لمعاونتها في تنفيذ الانتخابات، وأهمها: لجنة إدارة الانتخابات، اللجنة الإعلامية، لجان الإمارات، اللجنة الأمنية، لجنة الطعون، ولجنة الفرز المركزية، ولجنة الأنظمة الذكية.

ويستعرض «دليل الناخب» حقوق وواجبات الناخب، وآليات تشكيل الهيئات الانتخابية، وعمليات الاقتراع والتصويت، وإجراءات فرز الأصوات وإعلان النتائج وعملية الإشراف على مراكز الانتخاب، والإجراءات التي يمكن توقيعها على الناخب. ويحيط «دليل المرشح» المرشحون ووكلائهم وقادة حملاتهم الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية.

وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أن: «الدليل يأتي في إطار حرص اللجنة على تقديم صورة شاملة عن برنامج التمكين الذي أسس لمرحلة جديدة من مراحل عمل المجلس الوطني، ولتوثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرة إلى أن «الدليل تم إعداده بصورة تقديم كافة المعلومات والإرشادات التي تهم الهيئات الانتخابية سواء الناخبين أو المرشحين».

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تضع هذه الإصدارات بين أيدي كافة المعنيين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتأمل أن يجدوا فيه الإجابات الوافية عن كافة الأسئلة التي قد تتعلق بالشأن الانتخابي.