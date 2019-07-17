محمد الشرقي يشدد على ضرورة مواصلة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ضرورة مواصلة العمل في مشاريع التحول الرقمي الشامل على صعيد تقديم الخدمات الحكومية، بالشكل الذي يجسد رؤية قيادتنا الحكيمة في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات التي تسهم في تحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم، وذلك وفق أحدث الابتكارات والتطبيقات، مشدداً على ضرورة أن تلحظ عملية التحول الرقمي المنشودة الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في إمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، حيث اطلع سموه على نتائج الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية المنجزة في هذا المجال، للخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين.

وتعرّف سموه من وفد المؤسسة على أحدث المشاريع الذكية والمبتكرة التي شملت برنامج إدارة وتخطيط موارد المؤسسة «ERp» ومشاريع غرفة العمليات والاتصال والربط الإلكتروني للمركبات في الإمارة واستخدام الطائرات بدون طيار «درون» في عمليات المراقبة والتفتيش البيئي.