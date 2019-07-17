خليفة يمنح سفيري كندا وقبرص وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كلاً من مسعود حسين سفير كندا، وفاسيليس بوليميتس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفيرين الوسام تقديراً للجهود التي بذلاها خلال فترة عملهما في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات في العديد من المجالات.

استقبال

وقلّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفيرين الوسام خلال استقباله لهما بمكتب سموه بالديوان العام للوزارة في أبوظبي أمس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفيرين بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دورهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات كافة.

تقدير

من جانبه، أعرب السفيران عن بالغ تقديرهما وشكرهما لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدين بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يؤديه إقليمياً ودولياً.

كما توجّها بالشكر لكل الجهات الحكومية في الدولة على تعاونها، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتهما في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكل من كندا وقبرص.