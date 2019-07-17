رئيس البرلمان النيوزيلندي يستقبل ممثل الإمارات في برنامج دولي للشباب

المصدر: ويلنجتون - وام

استقبل تريفورد مالارد رئيس البرلمان النيوزيلندي ريان عبدالله لوتاه ممثل شباب الإمارات المشارك في برنامج نيوزيلندا والأمم المتحدة للشباب، وذلك بمبنى البرلمان في العاصمة ويلنجتون.

وتأتي مشاركة لوتاه في هذا البرنامج الدولي - الذي يستمر يومين - ضمن جهود وحرص الإمارات لتمكين شبابها وتأهيلهم لحمل المسؤولية وتفعيل دورهم عالمياً في إبراز مكانة وتقدم الدولة في مجالات أنشطة الشباب والتعريف بقيم الإمارات الأصيلة في مجالات التسامح والتعايش واحترام تنوع الثقافات، إلى جانب مد جسور التواصل المعرفي وتبادل الخبرات بين الشباب الإماراتي ونظرائهم في نيوزيلندا.

وتم اختيار جميع الممثلين من دول العالم من قبل فريق عمل البرلمان النيوزيلندي بعد وصول مئات الطلبات اعتماداً على السير الذاتية للمتقدمين، ومدى فاعليتهم في مجتمعاتهم واهتمامهم بالقضايا العالمية، حيث حصل ريان لوتاه على القبول لتمثيل دولة الإمارات نظراً للبرامج التي انخرط بها بالرغم من عدم وصوله لسن 16 عند تقدمه بالطلب.

تمكين

وأشاد صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا بمشاركة شباب الإمارات الأولى في برنامج نيوزيلندا والأمم المتحدة للشباب، والتي تعكس حرص وتشجيع قيادة الإمارات الرشيدة في تمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز روح القيادة لديهم من خلال هذه المشاركات الخارجية المهمة، مؤكداً أن مبادرات حكومة الإمارات لتمكين الشباب قد امتد نشاطها لتشمل الشباب العربي، وذلك إيماناً منها بخصوصية عنصر الشباب باعتبارهم أهم استثمار للمستقبل لاستدامة التقدم والتنمية والابتكار.

يذكر بأن برنامج نيوزيلندا والأمم المتحدة للشباب هو منتدى معرفي وتعليمي ينظمه البرلمان النيوزيلندي بالتنسيق مع جامعة فيكتوريا في ويلنجتون سنوياً، ويستهدف ممثلي الشباب في مدن نيوزيلندا لصقل مهاراتهم، ومناقشة قضاياهم المحلية ومقارنتها بالقضايا الدولية لتعزيز دور المواطنة العالمية لدى الشباب النيوزيلندي.