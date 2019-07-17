إسعاد بطلة الإمارات في تحدي القراءة

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من لجنة إسعاد شرطة دبي منزل الطالبة مزنة نجيب من مدرسة الإبداع في دبي، والتي تُوّجت بطلة لتحدي القراءة العربي لعام 2019 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك انطلاقاً من حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة السعادة في المجتمع، وسعيها لأن تكون شريكاً في المبادرات المجتمعية والإنسانية .

وقدم وفد لجنة إسعاد برئاسة المقدم مسعود الحمادي، نائب رئيس اللجنة، التهاني إلى الطالبة وأسرتها على تفوق مزنة، ونجاحها في حصد اللقب من بين 455 ألف مشارك من الإمارات، ومنحوها بطاقة «إسعاد» التي تمكّن حاملها من الحصول على خصومات في قطاعات الصحة والتعليم والترفيه والأسواق التجارية.

وقال المقدم مسعود الحمادي، إن عمل لجنة إسعاد تجاوز حدود منح بطاقة إسعاد إلى الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ليشمل أيضاً شرائح أخرى من المجتمع.