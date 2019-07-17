مناقشة أفكار إبداعية تخدم الجانب الأمني لـ«إكسبو دبي 2020»

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، نظمت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وفريق عمل معرض إكسبو 2020، مؤخراً جلسة عصف ذهني بفندق جميرا النسيم بدبي، حضرها نخبة من الشباب المواطنين من المبتكرين والمخترعين والمختصين بمجال أمن المعلومات ومجال الروبوتات.

حضر الجلسة التي أشرفت عليها الدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية، عدد من أعضاء جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: منيرة صفر، أمين السر العام للجمعية، والدكتور سيف الجابري، وديالا الإبراهيم، إلى جانب فريق عمل إكسبو 2020 ممثلاً بكل من العقيد علي خليفة الغيص، نائب أول، المدير التنفيذي للعمليات، رئيس الأمن بإدارة الأمن إكسبو 2020، ريم الحاتمي، مديرة مشاريع استشراف المستقبل بإدارة الأمن بإكسبو 2020.

أفكار

وتم خلال الجلسة استعراض عدد من الأفكار والاختراعات وطرق تفعيل وتبني أفكار الموهوبين والاستفادة منها لخدمة إكسبو 2020، في خطوة تهدف إلى استثمار الطاقات الإبداعية والمواهب العلمية الوطنية لخدمة المعرض، وجرى طرح ومناقشة الأفكار الإبداعية والابتكارية وإمكانية تحويلها إلى مشاريع تخدم الجانب الأمني وإجراءات التفتيش وضمان السلامة خلال فترة إقامة معرض إكسبو 2020.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة إجراءات السلامة التي ستتخذ من أجل تسهيل دخول الأطفال دون العشر سنوات إلى معرض إكسبو 2020، والبحث عن أفكار إبداعية يتم تطبيقها خلال المعرض للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوفير الجو المناسب لهم. من جانبه، أشاد فريق عمل إكسبو 2020 بالأفكار المقترحة والابتكارات التي تم طرحها في الجلسة وأهميتها في خدمة المعرض وضمان السلامة، وأوصى بضرورة عقد اجتماعات بينهم وبين فريق أمن المعلومات وفريق الروبوتات، للنظر في كيفية الاستفادة من ابتكاراتهم لخدمة المعرض.