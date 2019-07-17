تركيب كاميرات لـ500 مسكن في منطقة عود المطينة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

قال العقيد راشد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي: إن هناك خطة متكاملة لتعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والمؤسسات الإسكانية في الإمارة، بهدف تركيب كاميرات مراقبة وربطها بالنظام الذكي لشرطة دبي ضمن برنامج «أمن المساكن»، والتي تستمر على مدار العام لحماية المساكن من السرقة، مشيراً إلى تركيب كاميرات لـ500 مسكن ضمن مساكن مجمعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة عود المطينة.

وأكدت شرطة دبي أن عدد المشتركين في برنامج أمن المساكن الذكي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 22% بالمقارنة بعام 2017، كما انخفضت جرائم سرقة المنازل بنسبة 10% بسبب وجود لوحات إرشادية توضح ربط المناطق السكنية بمنظومة أمن المساكن.

وأوضح العقيد بن ظبوي بأن كاميرات أمن المساكن مربوطة ببرنامج «عيون» بهدف رصد الأشخاص الذين يرتادون المناطق بشكل مشبوه، وتحديد هوياتهم وبياناتهم ومعلوماتهم، داعياً المواطنين والمقيمين للاشتراك في خدمة برنامج أمن المساكن الذكي.

شراكة استراتيجية

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي، للإعلان عن شروعهم في تركيب نظام الكاميرات الذكي ضمن حملة أمن المساكن، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبحضور ماجد المري المدير التنفيذي لدائرة الأراضي والأملاك، والمقدم عارف علي محمد صالح نائب مدير إدارة الحدّ من الجريمة في شرطة دبي، وبطي بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، والمهندس فيصل البلوكي مدير أول إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس محمد عيد الزعابي رئيس قسم تطوير وتشغيل المجمعات في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وممثلين عن شركة الاتصالات المتكاملة دو، وشركة رينق وشركة ترانس جارد قروب، وعدد من الضباط والإعلاميين.

تنبيهات تحذيرية

وحول النظام، ذكر أنه بمجرد تلقي طلب الاشتراك في البرنامج يقوم فريق من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بزيارة المنزل والتدقيق على أي ثغرات، والعمل على سدها، لافتاً إلى إمكانية المشترك من مراقبة مسكنه عبر التطبيق الذكي لبرنامج أمن المساكن، وتلقيه تنبيهات تحذيرية في حال حدوث أي اختراق للمسكن والتواصل صوتياً مع كل شخص يقترب من المنزل عبر الكاميرات الذكية.

وأضاف بن ظبوي أن الكاميرات الذكية تتميز بدقة تصوير عالية، ومزودة بمستشعر البث المباشر، وتدعم الرؤية الليلية والبث المباشر، ويمكن وصلها بالهاتف المحمول عبر التطبيق الذكي، وتحتوي على بطارية احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أنه أصبح بإمكان أفراد الجمهور التسجيل في الخدمة، عبر تطبيق شرطة دبي، بطريقة سهلة من خلال الدخول إلى التطبيق، واختيار برنامج أمن المساكن ثم تسجيل البيانات، وتحديد موقع المنزل، والاطلاع على الشروط ثم الموافقة عليها، وتعبئة بياناته الخاصة كرقم الهوية والبريد الإلكتروني، وتحديد موقع المسكن من خلال رقم «مكاني»، مشيراً إلى أنه عقب تعبئة البيانات، ستقوم شركة «دو» بالاتصال بمقدم الطلب لمتابعة الإجراءات.

الذكاء الاصطناعي

من جانبه، قال بطي بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية إن إطلاق المبادرات المختلفة تحقق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، لافتاً إلى أن برنامج أمن المساكن الذكي يعتمد اعتماداً كبيراً على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأكد حرص شرطة دبي على طرح كل ما هو جديد ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة لخلق بيئة آمنة وشعور بالأمن، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الحملة والاستفادة منها لحماية المساكن من أي محاولة للسرقة.

وأكد المهندس فيصل البلوكي مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هناك اتفاقية تعاون بين المؤسسة والشرطة بهدف تركيب كاميرات ذكية على المساكن التي يتم بناؤها ضمن المجمعات السكنية، لافتاً إلى أنه سيتم تغطية 500 مسكن في منطقة عود المطينة بالكاميرات، إضافة إلى تركيب كاميرات لـ397 مسكناً في نفس المنطقة، ثم تركيب 346 مسكناً في منطقة حتا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك دراسة لتشمل مبادرة أمن المساكن جميع المساكن التي بنتها المؤسسة خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن كلفة تركيب الكاميرات لفئة القروض بسيطة وتتراوح بين 3000 و3500 درهم، ورسوم الصيانة السنوية لا تتجاوز 200 درهم، ويستثنى من رسومها فئة المنح.

شراكة

قال العقيد راشد بن ظبوي، إن هناك شراكة استراتيجية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ( دو)، و3 شركات متخصصة بتركيب الكاميرات المراقبة، بهدف تركيب الكاميرات ضمن المجمعات السكنية، وذلك لإيجاد حلول ذكية والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي.