خطة لصيانة الأصول الزراعية في أبوظبي خلال الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية تنفيذ خطة الصيف بشأن صيانة وتأهيل الأصول الزراعية في جزيرة أبوظبي وضواحيها والواقعة ضمن نطاق البلديات الفرعية، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على تجديد الغطاء الأخضر، وزراعة الزهور المناسبة لفصل الصيف لتبقى أبوظبي وضواحيها في أبهى حلة و بهاء وجمال، وبالوقت ذاته المحافظة على كفاءة الأصول والمرافق وفقاً لأعلى المعايير.

تشغيل

وضمن هذا الإطار أكد علي خليفة القمزي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية ببلدية مدينة أبوظبي أن خطة الصيف داخل جزيرة أبوظبي وفي المناطق الواقعة ضمن اختصاصات بلدية مركز المدينة تشمل تشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي والأصول الصلبة وشبكات الري في الطرق الرئيسية والداخلية والحدائق والمرافق العامة ومن ضمنها صيانة الأصول الزراعية من أشجار ونخيل ومغطيات تربة ومسطحات خضراء.

وحول الإجراءات المتخذة خلال فترة الصيف أكد القمزي أن هذه الإجراءات تشمل تفعيل خطة الأمن والسلامة الخاصة بفترة الصيف لحالات الإجهاد الحراري، وتعديل برامج الري بالتنسيق مع شركة أبوظبي للتوزيع لتعديل ساعات تشغيل محطات الري حسب الاحتياجات المائية، وزراعة الزهور الموسمية الصيفية قبل بدء فترة ارتفاع درجات الحرارة، ورفع جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة أبوظبي للتوزيع بضرورة توفير خطة استجابة لحالات انقطاع مياه الري، وتخصيص محطة لتعبئة الصهاريج لاستخدامها عن طريق عقود التشغيل والصيانة بشكل حصري في حالات الطوارئ، ويتم التركيز على ضرورة جاهزية مقاولي التشغيل والصيانة لتوفير الموارد اللازمة لاستكمال مهام الصيانة حسب برامج الصيانة المعتمدة، مع التركيز على أعمال المكافحة والوقاية للإصابات الحشرية والفطرية التي قد تنشط بفترة الصيف، وكذلك التنسيق مع تدوير في حال رصد الآفات والقوارض التابعة لاختصاصهم.

مكافحة

وعن طبيعة أعمال صيانة الأشجار المثمرة خلال فترة الصيف، أوضح القمزي أنه مع بدء موسم نضج ثمار أشجار النخيل، تنفذ البلدية أعمال صيانة ضرورية مثل: أعمال الخف، والتحدير، والتكييس للعذوق، وأعمال جمع الثمار وتكريب الأشجار، وإزالة السعف الجاف والميت، والتركيز على أعمال المكافحة والوقاية من الإصابات الحشرية والفطرية التي قد تنشط بفترة الصيف، وكذلك التنسيق مع «تدوير» في حال رصد حشرات الناموس أو القوارض والزواحف المهددة للصحة والسلامة العامة.