«كهرباء دبي» تطلق حملتها السنوية «لنجعل هذا الصيف أخضر»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها السنوية «لنجعل هذا الصيف أخضر» لتشجيع أفراد المجتمع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في شهور الصيف وتبني ممارسات الاستهلاك الرشيد للحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية.

تتضمن الحملة التي تستمر لثلاثة شهور عدداً من الإرشادات البسيطة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، تشمل ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية، وجدولة استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة في الصباح أو المساء بعيداً عن ساعات ذروة الاستهلاك من 12 ظهراً إلى 6 مساءً، واستخدام أنظمة الري الذكية ومعالجة تسربات المياه، إضافة إلى نصائح ما قبل السفر، وغير ذلك من إرشادات بسيطة يمكن لجميع أفراد المجتمع اتباعها.

برنامج متكامل

تتضمن حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» برنامجاً متكاملاً يهدف إلى إشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية عبر خطوات بسيطة يمكن اتباعها للحد من استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي ونحو 50 زيارة ومحاضرة توعوية.

أولوية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تضع الهيئة حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ضمن أهم أولوياتها، وتنظم مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية على مدار العام لجميع قطاعات المستهلكين لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ويأتي إطلاق الحملة ضمن جهودنا لإشراك المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحث القطاعات المختلفة على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول لترسيخ أسس الاستدامة البيئية ودعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم».

وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «حققت حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» نتائج مهمة خلال الأعوام الماضية وأثبتت أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في جهود ترشيد الاستهلاك، حيث استهدفت الحملة أكثر من 110 آلاف شخص خلال الأعوام الأربعة الماضية».