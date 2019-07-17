الإمارات تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب

المصدر: القاهرة - وام

شارك المجلس الوطني للإعلام في أعمال الدورة الـ 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية.

مثّل المجلسَ وفدٌ برئاسة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وضم إبراهيم العابد المستشار في المجلس الوطني للإعلام.

وترأس اجتماعات هذه الدورة تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبحضور السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، وممثلي الدول الأعضاء.

وقدّم محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الاجتماع، مقترحاً حول أهمية وجود التبادل المعرفي بين مؤسسات ووزارات الإعلام في الدول العربية للاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية ونقل المعرفة لجميع الدول الأعضاء بالجامعة، ووعدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب التابعة لجامعة الدول العربية بدراسة هذا المقترح ووضع الصيغة التنفيذية للتبادل المعرفي بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية.