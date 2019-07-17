مناقشة الخطط الأمنية في المرحلة الأولى من مشروع «قطار الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي برئاسة العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير إدارة أمن وسائل النقل، شركة الاتحاد للقطارات «دي بي» في منطقة الظفرة بمدينة المرفأ بإمارة أبوظبي. وكان في استقبال الوفد سعيد سالم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات «دي بي». وقام الوفد بجولة في محطة القطار واطلع على الخطط الأمنية لتأمين محطة القطار ومسار سير القطار في المرحلة الأولى من مشروع «قطار الاتحاد» ومناقشة الإجراءات الأمنية في المرحلة الثانية.