بلدية دبا الحصن تطلق «صيفكم منعش»

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مبادرة «صيفكم منعش» ضمن مبادراتها التي تنفذها في «عام التسامح»، وذلك في إطار سعيها المستمر ومسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها التي تقوم بها في العمل الإنساني.

وشهدت المبادرة - التي تقام تحت شعار «صيفكم منعش»، وتستهدف 1000 شخص - توزيع الماء إلى جانب وجبة خفيفة ومظلات حماية من الشمس على مختلف فئات العمال سواء كانوا ممن يقومون بالأعمال الإنشائية والخدمية كعمال النظافة والزراعة وغيرهم.

وتستند هذه المبادرة إلى ثلاثة محاور رئيسة وهي المسؤولية المجتمعية والتطوع وخدمة الوطن في ترجمة فعلية لثقافة الخير والعطاء التي قامت عليها رؤية الدولة المستندة إلى هويتها العربية والإسلامية وإلى النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأوضح طالب عبدالله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف وطأة الحر عن هذه الشرائح التي تعمل في أجواء مكشوفة في موسم الصيف، وإشعار هذه الشريحة بتقدير المجتمع لهم ولما يقدمونه من إسهامات لخدمة وتطوير مدينة دبا الحصن. من جانبه، قال جمعه عبدالله الحمودي رئيس قسم الاتصال المؤسسي والمشرف على المبادرة: إن «صيفكم منعش» تأتي تعزيزاً لمبادئ التكافل الاجتماعي.