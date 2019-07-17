تعاون بين جامعة زايد و«مارش إميريتس» لدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

وقَّعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع شركة «مارش إميريتس لوساطة التأمين»، بهدف تطوير شراكة تؤَمِّن توفير حزمة من المساعدات المالية لدعم طلبة الجامعة من أصحاب الهمم المواطنين المستحقين. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في حرم جامعة زايد بدبي، عقب اجتماع عُقِد بين كل من الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد وكريستوس أدامانتيداس، الرئيس التنفيذي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «مارش إميريتس لوساطة التأمين»، بحضور الدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة.

وعبّر مدير الجامعة عن سعادته للشراكة والتعاون الذي ستعززه مذكرة التفاهم بين جامعة زايد وشركة «مارش إميريتس لوساطة التأمين»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز تعلم أصحاب الهمم من طلبة الجامعة ودمجهم في الحياة الجامعية وتمكينهم من صقل خبراتهم العملية والميدانية بما يدعم قدراتهم في الإبداع والابتكار.