«مبادلة» توفّر خدمات الفحوص المخبرية في مستشفيات «الشرقية المتحدة»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن المختبر الوطني المرجعي، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، عن توقيعه اتفاقية شراكة مع المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، يصبح بموجبها المختبر المرجعي الوطني المزود الحصري والوحيد لخدمات الفحوص المخبرية المرجعية للمرضى الذين يتلقون العلاج في جميع المرافق والمنشآت الصحية التابعة للمجموعة في أنحاء الدولة بما في ذلك مستشفى «دانة الإمارات للنساء والأطفال» وشبكة «هيلث بلاس» التخصصية و«مراكز هيلث بلاس للإخصاب» ومستشفى «مورفيلدز للعيون» في أبوظبي.

وتسهم الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في تمكين المرضى من الاستفادة من الخدمات والحلول اللوجستية المتخصصة عالمياً فضلاً عن قائمة شاملة من الفحوص المخبرية التي تضم أكثر من 4700 فحص.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس «مبادلة للرعاية الصحية» إن مبادلة تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء شبكة متكاملة من مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، وتماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات، نواصل البحث بشكل مستمر عن فرص جديدة لتعزيز أوجه التعاون مع مزودي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

ومن جهته قال محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة إن الشراكة مع المختبر المرجعي الوطني تعد خطوة ذات أهمية كبيرة من شأنها تعزيز كفاءة قسم الفحوص المخبرية التابع للمجموعة بخدمات إضافية لتقديم نتائج أفضل لمرضانا، حيث يُعد المختبر المرجعي الوطني أحد أكثر مزودي الخدمات المخبرية المرجعية خبرة على مستوى المنطقة.