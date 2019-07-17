«التخطيط العمراني» تنجز مشروع الربط مع «الهوية الرقمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت دائرة التخطيط العمراني والبلديات سبقاً وريادة جديدة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال إنجازها مشروع الربط مع خدمة الهوية الرقمية (UAE PASS) للدخول الاتحادي الموحد، والذي يمثل الجيل المطور من خدمات منصة الخدمات الرقمية (Smart Pass).

من جانبه أكد محمد الخضر الأحمد رئيس لجنة التكنولوجيا والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن مشروع ربط التطبيق الذكي مع خدمة «الدخول الذكي (Smart Pass) يندرج ضمن الهوية الرقمية المعتمدة في دولة الإمارات»الهوية الرقمية UAE PASS«.

وأضاف أن مبادرة»الهوية الرقمية UAE PASS) تهدف إلى إلغاء الحضور الشخصي للمتعاملين إلى مقرات المؤسسات الخدمية من خلال استخدام الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد وسيلة آمنة للتوثيق واعتماد المعاملات الرقمية.

وقال محمد الخضر: إن من شأن تطبيق (UAE PASS) إلى جانب كونه أول هوية وطنية رقمية يشمل جميع المواطنين والمقيمين وضيوف الدولة، فإن هذا التطبيق يتيح إمكانية وصول المتعاملين إلى منصات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الاتحادية على مستوى الدولة، والمحلية على مستوى كل إمارة، كما يقدم هذا التطبيق بدائل مرنة عبر التقنيات الحديثة.