خسوف جزئي للقمر في الإمارات

المصدر: كتب: عبدالهاني عليوات، تصوير زيشان أحمد

شهدت الإمارات ودول عربية عديدة صباح اليوم خسوفا جزئيا للقمر بدأ الساعة (00:02) بتوقيت الإمارات، وصل ذروته الساعة الواحدة ونصف (01:30) من صباح اليوم الأربعاء.

كما شوهد الخسوف الجزئي للقمر في سماء عدد من دول المنطقة مثل السعودية وسلطنة عمان، وقد تحول القمر إلى هلال بسبب الخسوف.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن الخسوف سيشكل ما نسبته 65 بالمائة من قطر قرص القمر، وأن مدته ستبلغ قرابة 3 ساعات، أي حتى الساعة (2:58) في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل 5 ساعات و34 دقيقة، مشيراً إلى أن الخسوف الجزئي سينتهي في الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 04:18 صباحا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

والخسوف الجزئي للقمر، هو أحد أنواع الخسوف الثلاثة "الكُليّ وخسوف شبه الظل"، ويحدث هذا النوع عندما يدخل "جـزء" من القمر فقط في منطقة ظلّ كوكب الأرض، وفي تلك اللحظات -أو الساعات- يصبح هذا الجزء من القمر "مُعتماً". بينما سوف يبقى الجزء الآخر الذي لم يدخل في منطقة الظل لكوكبنا مضيئاً كما الليالي الأخرى.