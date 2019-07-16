بلدية العين تبدأ خطوات تسجيل ونقل ملكية أراضي مشروع براري عين الفايضة

وقعت شركة براري عين الفايضة للتطوير اتفاقية مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات ببلدية مدينة العين بشأن توثيق عقود ونقل ملكيات أراضي مشروع براري عين الفايضة العقاري ، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بحضور ممثلي بلدية مدينة العين وعدد من الجهات.

كما جرى ابرام اتفاق فتح حساب الضمان البنكي الخاص بمشروع براري عين الفايضة لدى بنك الفجيرة الوطني.

وشهد حفل التوقيع كل من خليفة خوري رئيس مجلس ادارة شركة براري عين الفايضة للتطوير و الدكتور علي صالح الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات ببلدية العين ،و بالاجي كريشنامورتي، مسؤول العمليات الرئيسي في بنك الفجيرة الوطني و كاميليا علقم مديرة المشروع، وحشد من ممثلي وسائل الاعلام .

وبموجب الاتفاقية ستبدأ بلدية مدينة العين بتوثيق عقود أراضي مشروع براري عين الفايضة وتسجيلها سواء للبيع او الشراء ، وتسليم المشترين صكوك الملكيات الخاصة بالأراضي التي اشتروها من شركة براري عين الفايضة

وذكر خوري أن تحويل ملكيات الأراضي وتسليم صكوك الشراء والتملك للمواطنين الذين اشتروا قطع الاراضي في المشروع سيتيح لهم القيام بكافة التصرفات على الأرض من رهن وتمويل أو بيع، بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة ، ومن ثم تسجيلها لدى القسم المختص بدائرة تسجيل الاراضي في بلدية مدينة العين.

كما سيتيح لهم هذا الامر خلال الاشهر القليلة القادمة مع الانتهاء من عملية تمهيد وتطوير البنية التحتية في المشروع البدء في الخطوات الاولية بتطوير وبناء الفلل السكنية الخاصة بهم.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة براري عين الفايضة أن الشركة حريصة على التعاون مع بلدية العين في ما يتعلق بتنفيذ المشروع، من خلال البدء بالخطوات الأولية في تسليم المشترين لصكوك شراء الارض" التسجيل الأولي" من بلدية مدينة العين التي تعتبر الجهة الرسمية التي تتولى هذا الامر بحسب قانون التنظيم العقاري .

ومن جهتها، أكدت كاميليا علقم مديرة المشروع أن هذه الخطوة ستنظم طبيعة التعامل بين الشركة والمواطنين الراغبين بتملك اراضي مشروع براري عين الفايضة، ويتيح لهم رهن وبيع و شراء اراضي المشروع بالشكل الذي يناسبهم ويتناسب مع القوانين والانظمة المعمول بها.

وأوضحت علقم ان المشروع يشهد اقبالا ملحوظاً على حجز الاراضي حيث جرى حجز أراضي ZONE A بالكامل و جرى حجز معظم أراضي ZONE B .

ووقعت شركة براري عين الفايضة مؤخراً عقد مساطحة مع شركة القدرة القابضة، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير وتهيئة البنية التحتية في مشروع براري عين الفايضة الواقع في مدينة العين ، حيث تتولى شركة براري عين الفايضة تطوير و تهيئة أرض المشروع وتولي تسويق الأراضي التي يضمها المشروع .

ويأتي توقيع اتفاقية المساطحة في سياق جهود " براري عين الفايضة" للبدء في تأهيل وتطوير أرض المشروع التي تضم عدد 1966 قطعة أرض جرى طرحها مؤخراً للبيع أمام مواطني دولة الامارات العربية المتحدة، مع العلم ان أراضي المشروع تعتبر الأكثر تميزاً من حيث الموقع والمساحة والاسعار المطروحة، مما يجعلها الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري في مدينة العين ".

ولقد شهد مشروع " براري عين الفايضة" اقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء وتملك الاراضي خاصة أن المشروع يعتبر الأحدث والأهم في مدينة العين ، ويضم عدد 1966 قطعة أرض تقع على مقربة من جبل حفيت و سيتخلل هذه الأراضي التي تضم مساحات خضراء تستحوذ على 60% من المشروع قنوات مائية في غاية الروعة والجمال، الى جانب حدائق ومرافق متطورة ومدارس ومراكز للرعاية الطبية ومساجد ومراكز تجارية،اضافة الى أن المشروع يقع قرب مشروع مركز أفنيو مول التجاري المقرر بناؤه خلال الفترة المقبلة".

وأعلنت " براري عين الفايضة " عن طرح طرق سداد ميسرة ومرنة أمام المواطنين الراغبين بتملك أراضي في المشروع ، حيث يمكنهم سداد قيمة الاراضي على مدار 4 سنوات بدون فوائد.

ويجري حالياً العمل في تنفيذ الأعمال التمهيدية في البنية التحتية للمشروع بعد أخذ جميع الموافقات والتراخيص من الدوائر والجهات المعنية ، حيث يتوقع تسليم الاراضي للمواطنين بعد 3 سنوات ، ويجري تهيئة أرض المشروع وتجهيزها ليباشر بعدها المواطنين عمليات بناء الاراضي.