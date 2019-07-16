قرقاش يلتقي وزير خارجية غامبيا

المصدر: وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم مامادو تانغارا وزير خارجية غامبيا، وتم بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية غامبيا، ونتائج المحادثات الرفيعة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع آداما بارو رئيس غامبيا خلال زيارته إلى الدولة والتي ركّزت على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وبحث معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع الوزير الضيف خلال اللقاء - الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - مجالات تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الامارات وجمهورية غامبيا.