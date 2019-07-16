افتتاح مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة في الساد بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، والعقيد مطر عبيد الظاهري نائب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي، مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة في منطقة الساد بمدينة العين، وذلك في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة في مختلف مناطق الدولة.

ويقع المركز الجديد على مساحة تبلغ 21 ألف متراً مربعاً، ويتكون من طابق أرضي، يضم مركزاً لإسعاد المتعاملين، ومكاتب لشركات التأمين، ومرافق خدمية للمراجعين، تشمل مصلى وكافتيريا ودورات مياه، ومواقف خارجية، إلى جانب مسار الفحص الفني، الذي يستوعب بشكل يومي 100 مركبة، وقد جرى لدى تصميم وإنشاء المركز، تطبيق متطلبات الاستدامة والمباني الخضراء.

حضر الافتتاح المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية، والسيد محمد أحمد البريكي مدير مراكز فحص المركبات، والعقيد محمد سعيد الشامسي مدير إدارة ترخيص السائقين والآليات في العين، والرائد حمدان المطروشي، وموظفو العناية بالمتعاملين، والفنيون العاملون في الورش التابعة للمركز.

وأكد محمد الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، أن تدشين مركز خدمة إسعاد المتعاملين بمركز الفحص الفني في منطقة الساد، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، يأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز تقديم الخدمة في كل مناطق الدولة، بهدف اختصار المسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها، وتسهيل إنجاز خدمات التسجيل وتجديد الترخيص، وغيرها من الخدمات في مراكز الفحص، بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، وتحقق الرضا والسعادة لدى الشركاء والمتعاملين.