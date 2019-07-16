91 ألف رحلة لليموزين الكهربائي في دبي منذ سبتمبر 2017

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد الرحلات التي قطعتها مركبات الليموزين الكهربائية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي 91 ألف رحلة منذ تدشينها في سبتمبر 2017، منها 20 ألف رحلة قطعتها خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة تخطت 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في الهيئة: «إن المركبات الكهربائية البالغ عددها 125 مركبة والتي انضمت لأسطول تاكسي دبي مؤخراً تحظى بإقبال كبير من قبل المتعاملين، وذلك لرغبتهم بالاستمتاع بالفخامة التي تمتلكها المركبات والمواصفات الخاصة التي تتمتع بها كونها من المركبات المؤهلة بأن تكون ذاتية القيادة مستقبلاً».

وأوضح: «أن تشغيل خدمة الليموزين الكهربائية يأتي في إطار تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة، وكذلك تنفيذاً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، كما يأتي أيضاً في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة».

تقييم

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، أنه لتعزيز السلامة على الطرق وضعت الهيئة آلية لاختيار قائدي مركبات الليموزين الكهربائية بناء على نسبة تقييمهم الدوري واختيار المتميزين منهم، وإخضاعهم لدورات تدريبية في مركز التدريب الخاص بمؤسسة تاكسي دبي لضمان تشغيل مرن وانسيابي لهذه المركبات المتطورة.

مزايا جديدة

وأوضح الدكتور يوسف آل علي: «أن هذه المركبات تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة للقيادة الذاتية، وبمستويات سلامة تفوق السائق البشري، لافتاً إلى أن اختيار هذه المركبات لتنضم لأسطول تاكسي دبي والاعتماد عليها في تحويل المركبات إلى ذاتية القيادية جاء بعد سلسلة من التجارب العلمية التي أجريت عليها وأثبتت كفاءتها لتحقيق هذه الغاية».