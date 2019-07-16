إطلاق تجريبي لنظام «المسار الذكي» لفحص السائقين بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة التجريبية لنظام المسار الذكي لفحص سائقي المركبات المتقدّمين للحصول على رخصة قيادة في دبي، وذلك من خلال أول فحص تجريبي ناجح جرى أول من أمس في أحد مراكز فحص السائقين التابعة للهيئة بحضور عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وسلطان الأكرف مدير إدارة ترخيص السائقين وعدد من موظفي الإدارة.

حلول ذكية

وتفصيلاً، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «هذا النظام يعتبر جزءاً من أتمتة عمليات الفحص وذلك من خلال الربط المتكامل لمجموعة من الحلول الذكية مثل «تقنيات الاتصالات المعلوماتية، آلات تصوير ذكية، أجهزة استشعار دقيقة، وغيرها من التقنيات الذكية الفائقة التطوّر»، بالإضافة إلى أن هذا النظام يستخدم التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة، لأول مرة على مستوى العالم، وتتمثل في أجهزة استشعار ذكية ونظم مواقع جغرافية تفاضلية وأجهزة استشعار أخرى يتم استخدامها في المركبات ذاتية القيادة.

حوكمة

وأوضح آل علي: «أن وجود التقنيات الفائقة التطوّر في نظام الفحص الذكي مثل التعرف إلى الوجه ليس للمتعاملين فقط وإنما للفاحصين كذلك، الأمر الذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز الحوكمة والتأكّد بنسبة 100% من هوية الفاحص وهوية المتعامل للارتقاء بمستوى الشفافية في تقديم نتائج الفحص وتمكين إدارة ترخيص السائقين من متابعة التحسين المستمر لجودة عمليات الفحص. وتم تجهيز 250 مركبة خفيفة وثقيلة وحافلة خفيفة وثقيلة بتقنيات هذا النظام، الذي يتوافق كذلك مع تقنيات الجيل الخامس لشبكة الإنترنت.

بيانات

وأضاف آل علي: «يتميّز نظام المسار الذكي كذلك بقدرته على استخدام البيانات الخاصة به مع عدة أنظمة أخرى مثل: نظام فحص الساحة الذكية، ونظام التدريب المركزي وخلق نوع من التعامل مع هذه الأنظمة وإرسال البيانات إلى محرك يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحليل سلوكيات المتعاملين أثناء الفحص للتمكن من إعداد برامج خاصة بإعادة تدريب مناسبة ودقيقة للمتعاملين، الذين أخفقوا في الحصول على رخص القيادة، واختيار مسارات الفحص الأفضل، الذي من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة عمليات فحص السائقين».

أهداف

وأشار إلى أن من أهداف النظام الجديد تطوير تطبيق ذكي لعملية فحص الطريق وربطه مع منظومة الاتصالات المعلوماتية للمساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال توفير بيانات فرص تحسين مهارات القيادة للمتعاملين من النظام لاستخدامها في عمليات إعادة التدريب وتوفير منصة للمتابعة المباشرة لعمليات الفحص والتدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص

وختم المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بالتأكيد على أن نظام المسار الذكي يتواءم مع 7 من استراتيجيات الدولة عموماً وفي دبي على وجه الخصوص.

تسجيلات مرئية

من بين أهداف إطلاق النظام الجديد تعزيز الشفافية وتحسين دقة البيانات المقدمة للمتعاملين من خلال إنشاء تسجيلات مرئية تعتمد على تقنيات التصوير البانورامي ثلاثي الأبعاد لعمليات الفحص واستخدامها في التغذية الراجعة للمتعاملين وفي حالات التظلمات والشكاوى. وتتلّخص أهداف نظام المسار الذكي في تحسين خدمة فحص الطريق للحصول على رخصة القيادة من خلال أتمتة قراءة وتحليل مهارات قيادة المتعاملين، وتطوير منظومة تُعَد الأولى من نوعها على مستوى العالم من خلال أتمتة فحص الطريق العملي للحصول على رخصة القيادة.