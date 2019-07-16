«الخدمات المصرفية الرقمية» تتبرع بـ50 ألف درهم لـ «دبي العطاء»

المصدر: دبي - وام

تبرعت منصة الخدمات المصرفية الرقمية «Liv» التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني بمبلغ 50 ألف درهم إلى مؤسسة «دبي العطاء»، وذلك في إطار حملة خيرية.

وقدمت منصة الخدمات المصرفية الرقمية تبرعاً بقيمة درهم واحد إلى «دبي العطاء» بالنيابة عن كل عميل أدار العجلة في التطبيق ووقفت عند خانة «حاول مرة أخرى» والتي تم تغيير اسمها إلى #Liv4Charity في مايو من العام الجاري وحققت الحملة نجاحاً كبيراً بين عملاء «Liv» إذ وصلت إلى هدفها بجمع 50 ألف درهم لصالح عمل خيري.

وتمنح عجلة الحظ في تطبيق «Liv» المستخدمين فرصة الفوز بجوائز فورية على غرار قسائم التسوق وقسائم المطاعم وعلاجات التجميل وصفوف اللياقة البدنية وتذاكر الدخول إلى الفعاليات المميزة والمناطق الترفيهية، علاوة على الجوائز النقدية وفي نسخة هذا العام من عجلة الحظ رفعت «Liv». ».

وبدوره قال فؤاد شيبان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني:«باعتبارنا المصرف المفضل للشباب من جيل الألفية نحرص على التحلي بالوعي الاجتماعي بوصفه ركيزة جوهرية في «Liv»، لذلك سعينا إلى تصميم هذه الطريقة الممتعة والتفاعلية لرد الجميل للمجتمع».

ومن جانبها قالت أمل الرضا رئيسة إدارة تنمية الموارد المالية في «دبي العطاء»:«نتوجه بجزيل الشكر إلى منصة «Liv» لإطلاقها هذه المبادرة المتميزة لجمع التبرعات والتي تكللت بالنجاح على جميع المستويات ».