«الصحة»تكرم الشركاء الاستراتيجيين لمشروع «المسح الصحي الوطني»

المصدر: دبي-البيان

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركاء الاستراتيجيين لمشروع المسح الصحي الوطني في الحفل الذي أقامته في ديوان الوزارة بدبي بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وعلياء حربي مدير مركز الإحصاء والأبحاث الصحية، وممثلين عن الجهات المساهمة والداعمة لمشروع المسح الصحي الوطني.

قائمة الشركاء

وتضمن الحفل عروضاً مرئية خاصة بالمسح الصحي الوطني والنتائج الرسمية التي كشفت عنها الوزارة مؤخراً أثناء الإحاطة الإعلامية، بالإضافة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين، مركز دبي للإحصاء، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء أبوظبي، والقيادات العامة للشرطة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة أبوظبي، شركة IQVI، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، بالإضافة لأعضاء فرق العمل.

واستهل الحفل بكلمة د.حسين الرند الذي ثمّن جهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والجهات الداعمة لمبادرات الوزارة، ولاسيما مشروع المسح الصحي الوطني، وسلط الضوء على دور شركاء الوزارة في تعزيز مسيرتها وتطوير مناحي العمل المشترك، لتوفير أرقى الخدمات الصحية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية. وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة نحو تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية.

دعم الشركاء

وقال: «إننا نحتفي اليوم بشركائنا تقديراً لجهودهم واعترافاً بفضلهم، وأدعوهم لمواصلة دعمهم والذي يترجم إلى نجاحات وإنجازات أسهمت بتحقيق نتائج مبهرة على صعيد المسح الصحي الوطني، الذي استهدف لتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، لدعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية2021 ومستهدفات التنمية المستدامة 2030».

ترحيب

بدورها رحبت علياء حربي بالشركاء الاستراتيجيين في مشروع المسح الصحي الوطني، مؤكدة أنه يمثل نموذجاً ناجحاً على تكاتف الجهود والطاقات والكفاءات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لافتة إلى نجاح المشروع بتحقيق معدل استجابة عالٍ بلغ 94%، بفضل تعاون الشركاء، حيث توصلت النتائج لتغطية مجموعة متنوعة من مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالصحة. والتي تضم النظام الغذائي والنشاط البدني والقياسات البدنية والسكري والكولسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية والتبغ.